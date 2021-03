Camping paradis : le beau cadeau de Laurent Ournac à un fan

Les réseaux sociaux peuvent parfois réserver de beaux moments de magie aux internautes. La preuve lundi soir avec le joli message de Laurent Ournac qui a accepté de réaliser le rêve d’un de ses fans à la demande de la sœur de ce dernier.

De nombreux fidèles de Joséphine, ange gardien et Camping paradis étaient au rendez-vous lundi soir devant leur petit écran pour suivre l’épisode crossover des deux séries stars de TF1. Parmi eux figuraient une jeune femme qui a en profité pour tenter de réaliser le rêve de son frère, fan de Joséphine et Tom Delorme. C’est via les réseaux sociaux que Sandra a essayé d’entrer en contact avec Mimie Mathy et Laurent Ournac pour faire le bonheur de son frère, Jérémy 28 ans, grand fan des deux séries de TF1.

"Jérémy a 28 ans, mais a préservé son âme d'enfant et ces séries lui parlent, il ne loupe aucun des épisodes. Imaginez alors sa joie de voir ses acteurs préférés ensemble à la télé", explique-t-elle en évoquant le crossover entre les deux fictions. "Après avoir acheté son programme TV, il apprenait que ces derniers venaient tourner à quelques kilomètres de chez nous fin mars. Jérémy m'a dit si simplement, et avec tellement d'envie : 'Oh, j'aimerais bien les voir en vrai !'", poursuit-elle dans ce joli message. "Comme toute petite sœur", Sandra a décidé de faire en sorte "que le rêve de son frère trisomique devienne réalité". "Alors aujourd'hui, je compte sur la magie des réseaux sociaux pour que mon frère puisse assister ne serait-ce qu'une petite heure au tournage d'une partie de l'épisode tourné à Martigues", écrit-elle ainsi.

Partagé plus de 230 fois, ce touchant message n’a pas échappé à Laurent Ournac ni à TF1. "Ton message est bien arrivé jusqu'à nous @MllSandraa, ainsi qu'à @LaurentOurnac ! #delamagiepourJérémy", a d’ailleurs répondu la chaîne. "Sandra j’ai envie de te dire ... message reçu !! On va s’organiser ça tout bien comme il faut pour le prochain tournage qui démarre dans quelques jours ...", a ajouté Laurent Ournac alias Tom Delorme. La magie des réseaux sociaux a encore frappé !

Je compte sur la magie des réseaux sociaux pour que ce message arrive jusqu#39;a @LaurentOurnac et @MimieMathyOff #RT

Merci à tous 🤞😁 pic.twitter.com/jzdY8JWKXA dash; Sandra (@MllSandraa) 12 mars 2018

Sandra j’ai envie de te dire ... message reçu !! on va s’organiser ça tout bien comme il faut pour le prochain tournage qui démarre dans quelques jours ... on se parle en mp. dash; Laurent Ournac (@LaurentOurnac) 13 mars 2018

Retrouvez ci-dessous un extrait de la première partie du crossover Joséphine, ange gardien et Camping Paradis.