Camping Paradis : qui est Charlie Nune, la jolie Juliette de l'épisode de ce soir ?

Ce soir, TF1 diffuse un nouvel épisode de Camping Paradis dès 20h55. Parmi les guests de cet inédit, on retrouve Charlie Nune. L’occasion pour nous d’en apprendre un peu plus sur cette actrice.

Après plusieurs semaines d’absence, Camping Paradis revient dès ce lundi 17 avril sur TF1 avec un nouvel épisode inédit. Et cette fois encore le personnage de Laurent Ournac aura fort à faire… Intitulé Trois papas et une maman, il suit les tribulations, entre autre, de Juliette (Charlie Nune), une maman en vacances au camping avec ses deux enfants. Celle-ci doit d’ailleurs les déposer à leur père respectif Marco et Jean dont c'est le tour de vacances avant que Jérémie, son nouveau compagnon, n'arrive pour lui présenter sa fille. Sauf que rien ne se passe comme prévu et ses deux ex-compagnons vont se montrer particulièrement jaloux.

C’est donc Charlie Nune qui prête ses traits à la belle Juliette qui aura visiblement du mal à gérer les hommes de sa vie. Cette belle actrice de 35 ans a déjà une jolie carrière derrière elle. Repérée au cinéma dans des films tels que Hollywoo ou Lolo, elle sera bientôt à l’affiche de Secret d’Hiver aux côtés de Priscilla Betti et Patrick Labbé.



Mais c’est à la télévision que la comédienne a débuté. Elle a notamment interprété Kelly dans le feuilleton de TF1, La Vie est à nous en 2009. Entre 2011 et 2012, elle a également bousculé les mœurs du Mistral avec son rôle d’Eve Tressere dans Plus Belle La Vie. Elle a ensuite fait plusieurs apparitions dans d’autres séries telles que Platane, Le sang de la vigne et même Camping Paradis en 2013 où elle jouait un tout autre personnage. Charlie Bune a plusieurs cordes à son arc. En effet, en plus de son métier de comédienne, elle est également chanteuse. Elle a ainsi participé à plusieurs comédies musicales dont Fame.



Dans l’épisode de ce soir, outre la présence de Charlie Nune, vous pourrez également retrouver Marion Game, la célèbre Huguette de Scènes de Ménages.



Camping Paradis, lundi 17 avril à 20h55 sur TF1 !