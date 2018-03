Camping Paradis : Le Jeu est de retour dans une Saison 2 époustouflante !

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Fan inconditionnel de Camping Paradis ? Partez en vacances avant l’heure ! Il vous est maintenant possible d’entrer la peau de Tom Delorme (Laurent Ournac) et diriger votre camping de rêve. Enfin, si ce n’est pas déjà fait ! En effet, une nouvelle mise à jour du jeu Camping Paradis est désormais disponible dès aujourd’hui. Au programme de cette nouvelle version : une progression plus simple et plus rapide, pleins de nouvelles évolutions de bâtiments, deux terrains de jeu supplémentaires, des récompenses à chaque passage de niveau, des offres premium super alléchantes et pleins d’autres surprises qui apporteront un vent de fraicheur sur votre camping !

Si vous souhaitez une belle progression dans le jeu, faites également le plein d’exclusivité ne manquez pas le cinquième mois des Ventes Flash avec de nombreuses exclusivités comme le costume du baigneur, la cabine de plage et des nouveaux parasols. De quoi bien vous préparer pour l’été et surtout, faire de votre camping un endroit de rêve. Alors n’attendez plus et replongez-vous dans l’aventure Camping Paradis dès aujourd’hui en le téléchargeant gratuitement sur smartphones et tablettes. Pour IOS, ça se passe par ICI. Et sur Android, juste LA. Que l’aventure commence !





