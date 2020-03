Camping Paradis - La série portée par Laurent Ournac à (re)voir en exclusivité sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir les 14 épisodes des saisons 2 et 3 de la série “Camping Paradis”.

Les mots du coeur

L'équipe organise un concours sur le thème du rock. Quentin, maçon de profession, doit retrouver son fils Arthur qui est déjà arrivé au camping mais il se trompe de bungalow et rencontre Julie, dont il tombe amoureux. Quentin étant analphabète, il cache à Julie, professeur de français, son secret. En plus, il doit également accepter le choix d'Arthur, sur lequel il a toujours pu compter, d'exercer le métier de pâtissier plutôt que de faire une école de commerce. Alors qu'Audrey s'apprête à fêter son anniversaire, sa tante Colette débarque au camping et parvient à flatter Parizot. Mais il semblerait que Colette cache un secret…

Tel épris qui croyait prendre

Maintenant qu'Adèle est partie exercer son nouveau métier, l'équipe se retrouve avec un membre en moins. Cela ne les empêche pas de préparer un concours de régates que Parizot souhaite remporter. Tom accueille Sébastien, un de ses amis qui n'a jamais pu avoir de relation sérieuse avec une femme suite à une déception matrimoniale. Chaque fois qu'il s'apprêtait à franchir le pas, il faisait passer sa meilleure amie Céline et Jules, le fils de cette dernière, pour sa famille. Mais cette année, Sébastien tombe réellement amoureux de Mila, une jeune femme qui les rencontre et se lie d'amitié avec eux. Pendant ce temps, Audrey retrouve Léa, une de ses amies de fac qui est enceinte. Une situation qui ne ravit pas la jeune femme puisque son père Paul a refait sa vie avec Florence, une quadragénaire qui attend également un enfant de lui. Quant à Xavier, il veut s'inscrire à une compétition de cocktails.

Une nouvelle vie

Alors que le camping accueille Juliette, la nouvelle responsable des sports, André et Xavier débarrassent la plage des méduses. L'équipe retrouve Jérôme, un ancien ami qui désormais, se déplace en fauteuil roulant après un accident de voiture. Ne pouvant plus marcher ni exercer son métier, Jérôme culpabilise à l'idée de gâcher l'été de sa fille Sophie mais Hélène, une ancienne conquête qu'il recroise, n'améliorera pas la situation. Pendant ce temps, Caroline apprend que sa fille Émilie a été quittée par son copain actuel. La situation est d'autant plus gênante que cette mère séparée fréquente désormais Clément, le meilleur ami de sa fille. Et Parizot entreprend d'améliorer son karma pour gagner le gros lot à la tombola.

Famille nombreuse, famille heureuse

La famille Lefranc arrive au camping. Pleine de rebondissements, cette famille contient quatre enfants. Martin, le plus vieux, cherche à seconder Xavier au bar et à laisser tomber ses études de pharmacie. Pauline, la deuxième, ne souhaite qu'une chose, qu'on la remarque. Mathilde, la troisième, défie Parizot de se comporter en vrai campeur durant toute une semaine. Et Oscar, le petit dernier, ne se fait remarquer que par ses bêtises. Au milieu de tout cela, Christophe, le père, annonce à sa femme Élodie qu'il a obtenu une mutation à Paris, un changement loin de la ravir. Pendant ce temps, Stanislas, un professeur de volley-ball, souhaite récupérer Juliette. Et pour ce faire, il n'hésitera pas à employer les grands moyens afin d'y parvenir.

Mon beau-frère et moi

Tom est très heureux d'accueillir pendant les vacances sa sœur Elsa, qui finit son master de droit à Londres. Mais ce qu'il découvre dépasse ses espérances. Elsa est en couple avec Greg, son patron, qui dirige un restaurant, a deux enfants issus d'une précédente relation et lui propose de gérer une de ses franchises. L'agacement de Tom est au comble quand il se rend compte qu'il est moins apprécié que Greg qui semble gagner les faveurs de tout le monde. Pendant ce temps, Audrey doit rassembler les factures de tout le monde pour la comptabilité du camping mais Xavier et André semblent avoir égaré les leurs. Juliette accueille Maud, une de ses amies, qui souffre d'une blessure au genou et ne pourrait donc plus pouvoir exercer son métier de professeur de danse. M. Parizot, quant à lui, cherche à se faire des amis.