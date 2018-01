Camping Paradis : L'épisode inédit réalisé par Laurent Ournac sera diffusé le 29 janvier

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Il en parlait depuis des mois. Laurent Ournac a enfilé sa casquette de réalisateur pour un épisode inédit - le 59e - de Camping Paradis. Passionné par l'image, Laurent Ournac était très enthousiaste à l'idée de réaliser ce projet. Très impliqué, il a également participer aux castings, à la décoration... "On a récupéré le texte et on l’a dépouillé entièrement afin de lister les éléments essentiels au tournage : les décors, les accessoires, les éléments décoratifs pour les bungalows, l’accueil, le bar… Il y a un mois de travail en amont très important. J’ai adoré découvrir cette phase de préparation passionnante." nous a-t-il confié.

Ce qui vous attend :



Tom et l'équipe sont tout excités à l'idée d'accueillir Elsa, la sœur de Tom, venue au camping leur présenter Greg, son nouveau petit copain. Tom a mis les petits plats dans les grands pour les deux jeunes tourtereaux…mais Tom va être surpris lorsqu'il va découvrir Greg qu'il imaginait plutôt autrement…

Maud, une danseuse professionnelle et amie de Juliette arrive au camping pour organiser un stage de danse auprès des jeunes du camping. C'est la première fois qu'elle danse depuis 6 mois suite à un grave accident du genou. Tout va pour le mieux enfin pour elle mais Antoine, son ami, va devoir lui annoncer une terrible nouvelle concernant son avenir…

Ne manquez pas le rendez-vous. L'épisode inédit, baptisé Mon beau-frère et moi sera diffusé le lundi 29 janvier dès 21 heures sur TF1 !