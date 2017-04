Camping Paradis : Marion Game et Charlie Nune réjouissent les fans

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La folie du Camping s’est une nouvelle fois emparée des téléspectateurs lundi soir. Ils étaient en effet nombreux devant leur petit écran à se délecter des nouvelles aventures de Tom (Laurent Ournac) et ses acolytes. L’épisode inédit de Camping Paradis a ainsi été suivi lundi soir par plus de 5,6 millions de fidèles soit 24,1% de part d’audience. Un très bon score qui a permis à la Une d’être leader des audiences toutes chaînes confondues.

Baptisé 3 Papas et une maman, cet épisode suivait les aventures de Juliette (Charlie Nune), une mère célibataire au camping avec ses enfants. Alors que Marco (Yannig Samot) et Jean (Guillaume Denaiffe), ses anciens compagnons, doivent récupérer leur enfant respectif, rien ne se passe comme prévu au plus grand dam de Juliette qui attendait d’être seule pour que son nouveau compagnon Jérémie (Rémi Pedevilla) lui présente sa fille. Gilles (Franz Lang) de son côté revient au Camping Paradis avec sa nouvelle compagne Lydia (Justine Bruneau). Mais la mère de ce dernier, Michèle (Marion Game), s’incruste lors de ces vacances en amoureux.

Heureux de retrouver leur série qui sent bon les vacances et l'été, les fans de Camping Paradis ont également apprécié les deux guest-stars de la soirée : Marion Game (Scènes de Ménage) et Charlie Nune (Instinct, Plus belle la vie).





















Les inconditionnels de Camping Paradis ont également souligné qu'ils regrettaient de ne plus voir Géraldine Lapalus dans la série.