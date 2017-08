Camping Paradis : Quand Mimie Mathy s’invite chez Laurent Ournac... Tous les détails des épisodes inédits !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Les séries Joséphine, ange gardien et Camping Paradis vont enfin être réunies. Alors que Laurent Ournac s’est montré enthousiaste à l’idée d’un crossover entre les deux séries lors d’un Facebook live organisé par TF1, ce projet va enfin se concrétiser… En effet, Mimie Mathy et Laurent Ournac vont tourner deux épisodes inédits.





Les deux acteurs partageront l’affiche dans un épisode de Camping Paradis, intitulé Un ange gardien au camping dont le tournage est prévu au printemps 2018. Dans cet épisode, Joséphine, fraîchement débarquée au camping, va aider l’équipe des bleus à résoudre les problèmes d’un couple divorcé mais toujours amoureux. Ensuite, les deux acteurs se retrouveront également dans un épisode de Joséphine, ange gardien prévu pour novembre dans lequel Tom Delorme, alias Laurent Ournac, retombera sous le charme de son ex petite-amie.

L’histoire ? : "Tom est convié au mariage de son ex Ariane (Jennifer Lauret) qui va épouser son nouveau fiancé Arthur. Mais Tom est très troublé de revoir Ariane. Serait-il toujours amoureux d’elle ? Entre folies amoureuses et confusion des sentiments, Joséphine aura bien du mal à maintenir la situation sous contrôle… Dans cet épisode hors norme on retrouvera Tom et ses acolytes du camping, auprès de Mimie Mathy plongés dans une aventure aussi surprenante, qu’inattendue !" L’occasion pour les téléspectateurs de retrouver Jennifer Lauret pour cet épisode inédit ainsi que d’autres acteurs de Camping Paradis...





En attendant, Laurent Ournac sera de retour dans Camping Paradis le 5 septembre prochain :