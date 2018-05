Camping Paradis - Tom accueille son sosie et un talent de The Voice 3 ce lundi !

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Vous avez rendez-vous ce lundi 7 mai 2018 à 21h sur TF1 pour voir ou revoir l'épisode, très fort et très original, de votre série favorite Camping Paradis intitulé "La famille sans parents". Dans cet épisode, plusieurs surprises de haute volée vous attendent...

En effet, dans cet épisode, Tom va devoir faire face à plusieurs "adversaires" de taille : dans un premier temps, il va apprendre que son camping va faire l'objet d'une inspection très poussée par la très dure Madame Vernon, jouée par Dominique Frot, qui n'est autre que la petite soeur de... Catherine Frot, l'actrice doublement Césarisée, en 1997 pour son rôle dans "Un air de famille" de Cédric Klapisch basée sur la pièce de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, et en 2016 pour "Marguerite", de Xavier Giannoli.

Deuxièmement, Tom va avoir la surprise d'accueillir dans établissement un certain Serge Leblanc, qui a cette particularité de ressembler comme deux gouttes d'eau à... Tom !! Venu pour reconquérir sa femme, Serge va à son insu semer la pagaille au sein de l'équipe du camping !

Un petit bout de The Voice dans Camping Paradis !

Enfin, troisième (et non des moindres) problématique pour Tom et son staff : Lucie passe ses vacances au camping, une Lucie qui vient de perdre ses parents et qui a désormais la charge de ses deux petits frère et soeur... Petit hic pour cette jeune et jolie jeune femme dont vous connaissez le visage mais surtout la voix : son oncle et sa tante veulent obtenir la garde de tout ce petit monde...



Pour ceux et celles qui suivent l'émission The Voice, sachez que Lucie est interprétée par un talent ayant participé à la saison 3 remportée en 2014 par Kendji Girac : regardez cette bande-annonce, et dites-nous si vous la reconnaissez...





Alors, avez-vous reconnu ce talent qui a été la coéquipière de Kendji et des Fréro Delavega dans l'équipe de Mika en 2014 ? Suspense... Il s'agit de la belle Florence Coste, qui avait conquis son monde en chantant "L'hymne à la joie" d'Edith Piaf lors de son audition à l'aveugle à revivre ci-dessous !