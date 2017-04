Camping Paradis, une actrice de Doc Martin débarque dans l’épisode

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Elle s’appelle Natalia Dontcheva, elle a 47 ans et elle est née en Bulgarie. Son père, Plamen Donchev est également un acteur connu dans son pays. Et le visage de la comédienne n’est pas inconnu des téléspectateurs puisqu’elle a enchaîné les seconds rôles dans des séries télévisées françaises telles que Doc Martin où elle incarnait le rôle de Julie Derville-Le Foll aux côtés de Thierry Lhermitte mais aussi dans Section de recherches, Diane, femme flic, Alice Nevers, le juge est une femme ou plus récemment dans Joséphine, ange gardien. Auprès de Mimie Mathy, la belle a joué pas moins de trois rôles dans trois épisodes différents.

Natalia Dontcheva a également été aperçue au cinéma dès 1987, date de son premier rôle sur le grand écran, dans Voyage dans le temps de Liliana Mihaylova. En 2010, elle a aussi joué dans Coursier, d’Hervé Renoh où elle incarnait le personnage d’Iris.



Ce soir, la comédienne fait son grand retour sur TF1 dans l’épisode inédit de Camping Paradis « Nos années camping » avec Laurent Ournac. Elle jouera le rôle de Mathilde, accompagnée de son compagnon Antoine, victime d’un AVC. La belle se sentira coupable après avoir demandé le divorce peu de temps avant son attaque mais face à la perte de mémoire de son futur ex-époux, Mathilde n’arrivera pas à cacher son embarras. Rendez-vous à 20H55 sur TF1.



Rappelez-vous, Natalia Dontcheva était dans Doc Martin sur TF1