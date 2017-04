Laurent Ournac dévoile le scénario du prochain Camping Paradis !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est reparti pour un tour ! Alors que TF1 diffuse un épisode inédit de Camping Paradis lundi 17 avril, sachez que Laurent Ournac et toute l'équipe de la série s'activent pour vous préparer la suite des aventures de Tom Delormes et des joyeux campeurs. Et c'est sur compte Twitter que l'acteur et ancien danseur de Danse avec les Stars a annoncé la bonne nouvelle à ses fans. "Le scénario du 1er de la saison !!! Reprise imminente ...#campingparadis #tomdelormes #tf1 #serie #fiestaboomboom #episode51", écrit-il.

Mais ce n'est pas tout. Désireux de donner le plus de détails possible à sa communauté, le père de famille a révélé l'intitulé de l'épisode 51 en tournage. Il s'agit de "Les mots du cœur". Très vite, les internautes se sont emballés et ont exprimé leur joie à l'idée de retrouver l'acteur sur le petit écran. "Super nouvelle, quelle joie de vous retrouver !", "c'est génial, bon tournage à vous et bonne lecture de script", "parfait !! donne-nous vite plus de détails", écrivent les twittos.

En attendant de retrouver Tom Delormes, Xavier Proteau, Audreu ou Adèle dans leurs prochaines aventures, sachez que TF1 diffusera un épisode inédit de Camping Paradis lundi 17 avril sur TF1. Intitulé 3 Papas et une Maman, l'épisode est centré sur Juliette. La mère de famille, qui doit déposer ses deux enfants chez leurs papas respectifs va devoir gérer la venue de Jérémie, son nouveau compagnon, au camping. Mais la jalousie des deux ex de la jeune femme aura des répercussions sur les vacances de la jeune femme... Pendant ce temps, Gilles fait irruption avec Lydia, sa nouvelle petite-amie. Mais, dans un même temps, Michèle, la maman de ce dernier débarque au camping. Collante, envahissante, elle ne va pas laisser de répit à son fiston...





Ne manquez pas Camping Paradis, lundi 17 avril à 20h55 sur TF1 !