Laurent Ournac passe de l'autre côté de la caméra

Par Chloe Manseau

Rappelez-vous Laurent Ournac vous en avait parlé au mois de mars dernier. L’acteur avait annoncé dans une interview exclusive à MYTF1 qu’il allait prochainement réaliser un épisode de la série. « Cette année, je vais enfiler la casquette de réalisateur sur l'un d'entre eux ! C’est non seulement un nouveau challenge pour moi mais aussi pour toute l’équipe, dont j'ai le soutien ! C’est un vrai bonheur de passer derrière la caméra et ce sera, je pense, une super expérience ! » Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, l’acteur vient de poster une photo sur Instagram du scénario de l’épisode qu’il s’apprête à réaliser. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a réussi avec cette photo à aiguiser la curiosité de téléspectateurs.

Sur cette photo postée par Laurent Ournac sur Instagram, on découvre les détails de cet épisode en légende. On peut lire : « Et voilà je vous en avais parlé il y a quelques temps ... aujourd'hui c'est le grand jour !!! Mon 59 ème épisode, mon 1er film. » Bien évidemment, comme on pouvait s’y attendre, la communauté de l’acteur s’est empressée de le féliciter, mais surtout de l'encourager dans ce nouveau défi. Les fans ont désormais hâte de découvrir le fruit de ce travail dans un nouvel épisode de Camping Paradis.





