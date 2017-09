On en sait plus sur la nouvelle recrue de Camping Paradis

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Au début du mois, Laurent Ournac annonçait l’arrivée d’une nouvelle recrue au sein de l’équipe de "Camping Paradis". On en sait désormais un peu plus sur cette nouvelle arrivée et sur l’actrice qui va l’incarner.

Camping Paradis s’apprête à accueillir une nouvelle venue. En effet, l’équipe de Tom Delormes, incarné par Laurent Ournac, va bientôt compter un nouveau membre qui devrait faire son apparition le 2 octobre prochain dès 21h sur TF1.

Laurent Ournac avait déjà annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram le 7 juin dernier. Mais pour le coup, le comédien s’était fait très mystérieux. Il avait en effet publié la photo d’un personnage féminin dont on ne distinguait que le tee-shirt bleu, emblématique de l’équipe du Camping Paradis. Sur ce dernier, était alors inscrit le nom de Juliette... Et dans la légende, il avait alors écrit : « Tiens y’a une petite nouvelle dans le #campingparadis… »

On en sait désormais un peu plus sur cette nouvelle venue. Âgée de 33 ans, Juliette rêvait de devenir championne de boxe. Mais après un internat en sport-études, elle a malheureusement échoué aux portes du rêve de sa vie, en se blessant lors du tournoi de qualification des Jeux Olympiques. Elle est alors devenue prof de boxe, tout en se formant à d’autres disciplines comme le yoga et les sports nautiques. Quand elle arrive au Camping Paradis, c’est pour remplacer Adèle et prendre en charge les activités sportives du camping. Très bien accueillie par les autres membres de l’équipe, Juliette est appréciée pour son caractère dynamique et volontaire et son esprit d’équipe, même si Tom va devoir la tempérer de temps à autre…

Juliette sera incarnée par Ariane Brodier. La jolie comédienne de 38 ans, actuellement à l’affiche de son spectacle Mytho, a notamment fait quelques apparitions dans Scènes de de Ménages ou encore Fais pas ci Fais pas ça. On a également pu l’apercevoir sur grand écran dans Bis de Dominique Farrugia ou encore dans Superstar de Xavier Gianolli. Ariane Brodier a également posté, sur son compte Instagram, une photo prise sur le plateau de tournage pour annoncer son arrivée.

Tout le casting de Camping Paradis est actuellement en tournage à Martigues et ce jusqu’au 27 juin.

Et l'attente ne devrait pas être longue puisque le premier épisode avec Ariane Brodier sera diffusé le 2 octobre prochain dès 21h sur TF1.





Je suis très heureuse de vous annoncer mon arrrivée dans #campingparadis et de rejoindre @laurentournac et @candiieofficiel dans le rôle de Juliette la Responsable des sports ! @tf1 ☀️⛺️⛱ Une publication partagée par Brodier Ariane (@arianebrodier) le 16 Juin 2017 à 10h19 PDT









Tiens y'a une petite nouvelle dans le #campingparadis ... Une publication partagée par Laurent Ournac (@laurentournac) le 7 Juin 2017 à 6h55 PDT

