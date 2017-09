Pour la rentrée, Camping Paradis change de format !

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 5 septembre 2017, dès 21h sur TF1, c’est aussi l’heure de la rentrée pour Tom et sa bande du Camping Paradis ! Et pour l’occasion, votre série favorite change de format : on vous dit tout !





Un nouveau format pour Camping Paradis

C’est une révolution !! Après plus de cinquante épisodes, et alors que chaque épisode durait jusque-là quatre-vingt-dix minutes, votre série favorite Camping Paradis va connaître ce mardi 5 septembre 2017 un lifting complet puisque… votre soirée sera désormais scindée en deux parties de 50 minutes !





Camping Paradis de retour avec un épisode inédit !

Souvenez-vous : vous aussi vous vous faisiez plus beau que beau quand l’heure de la rentrée des classes sonnait ? Eh bien sachez donc que c’est la même chose pour Tom et sa folle bande du Camping Paradis ! Avec ce nouveau format, vous gagnez à chaque fois un peu plus de votre série préférée… et un peu plus de Monsieur Parizot !! ;)





Monsieur Parizot amoureux ?

Si l’on vous parle de Monsieur Parizot, c’est parce que vous allez le voir, mardi soir dès 21h sur TF1, comme vous ne l’avez jamais vu : regardez la bande-annonce qui suit, et nous sommes sûrs que vous allez sursauter !! Un petit indice avant de vous lancer dans cette petite vidéo ? En un mot, le plus beau de tous : amour…