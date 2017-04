Des scènes de ménage en pagaille avec Marion Game dans Camping Paradis !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Camping Paradis reprend du service lundi 17 avril à 20h55 sur TF1. Pour ce nouvel inédit de votre série qui sent bon l'été, une actrice de renom prête main forte à Tom Delormes et toute son équipe : il s'agit de Marion Game. La comédienne, qui s'illustre dans Scènes de Ménage, débarque au camping et son passage ne va pas laisser de répit à son fils, Gilles. Le jeune homme, qui avait disparu des radars, revient accompagné de sa nouvelle petite-amie, Lydia, qu'il a rencontrée il y a quelques mois. Mais, s'il pensait passer des vacances tranquilles avec sa chérie, c'est raté ! Dans le plus grand des secrets, Michèle, sa maman, débarque au Camping Paradis. Collante, envahissante, elle n'a de cesse de jouer les entremetteuses entre son fils et sa belle-fille...

Intitulé 3 Papas et une maman, l'épisode est également centré sur Juliette, jouée par Charlie Nune. Maman de deux enfants, elle doit les déposer à leur père respectif Marco et Jean dont c'est le tour des vacances avant que Jérémie, son nouveau compagnon, n'arrive pour lui présenter sa fille. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Lorsque Marco et Jean surprennent Juliette avec son nouveau chéri, c'est le drame... et tous les coups sont permis ! La jeune femme va devoir jongler entre ses deux ex, rongés de jalousie et son nouveau compagnon, qui vient lui présenter sa fille en tout bien tout honneur.

