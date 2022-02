REPLAY : Retrouvez l'épisode de Camping Paradis "La bonne aventure"

Mardi 28 juillet, TF1 vous proposait de passer la soirée dès 20h55 avec Tom Delormes et la bande de Camping Paradis. Venez (re)-découvrir dès à présent en replay cet épisode intitulé "La Bonne Aventure".

Pour ceux qui ne sont pas encore en vacances ou qui souhaitent les prolonger d’une quelconque manière, TF1 diffusait mardi 28 juillet l’épisode « La bonne aventure » de Camping Paradis. A retrouver dès maintenant en replay. Encore une fois, Camping Paradis a dominé la soirée en terme d'audiences en rassemblant 4,8 millions de téléspectateurs devant leur petit écran.



Dans cet épisode, le camping de Tom Delormes (Laurent Ournac) accueille donc une diseuse de bonne aventure. Et cette dernière va quelque peu chambouler la vie du camping et de ses employés ! Tom va devoir tenter d’apaiser les esprits. Entre Rosy qui s’affole, Ariane qui souhaite se faire tirer les cartes pour connaître son futur et André qui vient de gagner le gros lot… la tâche s’annonce compliquée pour notre directeur d’établissement.



Il y en a une pour qui tout cela relève de l’ironie du sort et est surtout synonyme de vacances ratées. Il s’agit de Lucie, venue au camping avec son fiancé et les parents de celui-ci. Car oui, la fameuse « Grande Kathia » n’est autre que… sa mère, aka Carole. Entre cette dernière et le futur beau-père de Lucie, un professeur de mathématiques cartésien à souhait, le courant risque de mal passer. Par conséquent, Lucie tente tant bien que mal de dissimuler à son fiancé et sa famille la réelle profession de sa mère… Mais très vite, la rumeur de la présence d’une grande cartomancienne au camping fait le tour des vacanciers…



Découvrez ci-dessous le replay de l’épisode « La bonne aventure » :