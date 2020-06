REPLAY - Camping Paradis : Revivez l'épisode Camping Circus du mardi 21 juillet

Hier soir, vous avez pu découvrir l’ambiance féerique et magique du cirque dans ce nouvel épisode de Camping Paradis diffusé sur TF1.

Ambiance piste aux étoiles dans Camping Paradis diffusé hier à 20h55 sur TF1. Tom Delorme (Laurent Ournac) et son équipe ont reçu en effet des visiteurs un peu particuliers : le Cirque Zanetti et toute sa ménagerie. De quoi surprendre certains vacanciers et employés du camping. Aurélie (Aurélie Konaté), la nouvelle recrue du camping, aura d’ailleurs une belle frayeur en tombant nez à nez avec un chameau qui se promène entre les bungalows.



Passée la surprise des premiers instants, les campeurs et l’équipe de Tom sont ravis de vivre aux côtés du Cirque Zanetti. Les employés du Camping Paradis s’imaginent déjà prêter main forte aux artistes le temps d’une soirée. Mais derrière la magie de la piste aux étoiles, se cachent bien des problèmes, notamment depuis l’accident de Marius, le grand maître du Cirque Zanetti, blessé lors d’un numéro avec des fauves. Ce dernier est également préoccupé par Alice, sa fille, qui veut suivre ses traces et devenir dompteuse. Une décision qui ne plaît pas à Marius.



Regardez en replay l'épisode Camping Circus diffusé hier soir :