Tom vous donne RDV lundi 25 septembre au Camping Paradis pour une aventure inédite !

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Réservez votre lundi prochain dès maintenant : Camping paradis revient avec un épisode inédit, un épisode dans lequel Laurent Ournac donnera la réplique à une certaine Vanessa Demouy.

Camping Paradis de retour le 25 septembre pour une soirée inédite !

Sortez vos agendas, et cochez la date du 25 septembre : ce lundi-là, annulez tout, et prévoyez la livraison à domicile, car vous avez un rendez-vous incontournable, immanquable, avec la bande de Tom au Camping Paradis, pour une soirée 100% inédite ! Et sachez que cette soirée, vous la passerez avec une sublime actrice invitée…

Vous avez RDV avec Vanessa Demouy !

Cette invitées de haute volée, il s’agit de la belle, la sublime, la magnifique, Vanessa Demouy ! Vous la connaissez, ce depuis plus de 20 ans désormais, elle qui s’est fait connaître dans la série mythique des années 90 « Classe Mannequin » dans laquelle elle partageait l’affiche avec Anne-Charlotte Pontabry (vue depuis dans « RIS, Police Scientifique », et connue à l’époque sous le nom de Cachou), Olivier Carreras, Séverine Ferrer, et un jeune acteur qui débutait à l’époque, Laurent Laffite !

EXCLU MYTF1 : Vanessa Demouy a un message pour vous !

Pour MYTF1, Vanessa Demouy a enregistré un petit message vidéo à votre attention : on parie que vous allez craquer ? Dans tous les cas, n’oubliez pas : votre rendez-vous avec Vanessa dans Camping Paradis, c’est le lundi 25 septembre à 21h sur TF1 !