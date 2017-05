Vanessa Demouy débarque dans un épisode

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Réalisé par Stéphane Franchet, le prochain épisode de Camping Paradis, intitulé « Tel épris qui croyait prendre », devrait être riche en surprises et rebondissements. Laurent Ournac alias Tom Delorme donnera la réplique à plusieurs personnalités du petit et grand écran à l’image de Vanessa Demouy, vue dans Navarro, Nos plus belles vacances ou encore Nos chers voisins fêtent l’été en 2013. Dans l’épisode, Tom sera le témoin d’une histoire d’amour grandissante entre son ami Sébastien, incarné par Renaud Leymans et sa nouvelle compagne, Mila, jouée par Clémence Bretécher. L’actrice, âgée de 32 ans, a notamment été aperçue dans plusieurs séries et téléfilms français tels que Julie Lescaut, Joséphine, ange gardien ou encore Sœur Thérèse.com.

En parallèle, d’autres personnages seront au cœur de l’intrigue, à l’image de Léa (Emilie Hantz), célibataire et enceinte de son premier enfant. Et avant son accouchement, la jeune femme va connaître plusieurs révélations puisque son père (Laurent Olmedo) débarquera au camping accompagné de sa compagne Florence (Vanessa Demouy). Le tournage devrait se poursuivre jusqu’au 5 juin. Soyez au rendez-vous bientôt sur TF1 pour suivre les nouvelles aventures de Tom, Xavier, André, Audrey, Adèle ou encore Christian Parizot.