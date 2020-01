3 étoiles au Camping - Camping paradis

Tom et son équipe sont réunis pour recevoir le «Grand prix du camping de l’année». La cérémonie est quelque peu perturbée par l’arrivée d’Ariane à bord d’un camion de déménagement plein à craquer. Prête à s’installer avec Tom, elle semble bien décidée à organiser leur cadre de vie et même, parfois, au détriment de son compagnon qui va avoir du mal à retrouver ses marques. Suivant les conseils d’André, Tom va s’efforcer de s’adapter au mieux à sa nouvelle existence. Il n’en n’oublie pas moins sa mission quotidienne : assurer à tous ses clients des vacances harmonieuses. Et ceci devient une véritable gageure avec Olivier, un jeune cadre très perturbé par la perte de son emploi, tétanisé de devoir annoncer la nouvelle à Stéphanie, sa compagne. Il doit également être attentif à Kévin, un adolescent brillant, originaire des cités, dont le mal-être se traduit par une agressivité dérangeante que même ses proches, Momo et Samira, ont du mal à tempérer.