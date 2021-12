Camping paradis - 3 papas et une maman (Partie 2)

En savoir plus sur Laurent Ournac

Juliette qui était en vacances au camping avec ses enfants doit les déposer à leurs pères respectifs Marco et Jean dont c'est le tour des vacances avant que Jérémie, son nouveau compagnon, n'arrive pour lui présenter sa fille. Sauf que le timing ne fonctionne pas comme prévu… et lorsque Marco et Jean surprennent Juliette avec Jérémie… Juliette va donc devoir jongler entre ses deux ex jaloux, et son nouveau compagnon venu lui présenter sa fille. Pendant ce temps Tom accueille avec surprise Gilles qui n'était pas venu depuis longtemps! Gilles est très fier de présenter sa nouvelle petite amie Lydia avec qui ce sont les premières vacances en amoureux. Sauf qu'il n'avait pas prévu que Michèle, sa mère, soit présente et les colle toute la journée…