Dancing Camping

La prestigieuse troupe de danseuses d’Anna Lavezzi arrive au camping. Leur intraitable chorégraphe n’est autre que la sœur cadette d’André ! Alors que Tom gère l'installation des filles selon les instructions presque militaires d'Anna, il ne tarde pas à découvrir qu'une jeune fille qui se dit "fan inconditionnelle de la troupe" et s’entraîne à longueur de journée dans le bungalow qu’elle a loué seule, cache bien plus qu’une réelle envie de devenir danseuse… Pendant ce temps, un romancier désabusé et en panne d'inspiration accepte d’écrire un article cinglant sur la vie du camping pour un magazine branché. Mais une rencontre inattendue va bouleverser sa vision du camping et, pourquoi pas, de sa vie…