Camping paradis - Baignade interdite

Dans l'effervescence de ce chassé-croisé du mois d'août, Tom a mobilisé toute son équipe pour accueillir les nouveaux vacanciers et surtout les parents d'Ariane, qu'il va rencontrer pour la première fois. Tandis que Xavier, chargé de son installation, élabore déjà un nouveau plan de séduction, Tom fait enfin la connaissance de Françoise et Clément, ses futurs beaux-parents. Ancien militaire, Clément a de curieuses exigences et Tom, quoique un peu surpris, s'efforce de les satisfaire au mieux...