Camping paradis - Ca swingue au camping

Tom fait appel à Virginie, une célèbre chorégraphe, pour animer des ateliers de danse au Camping Paradis. Elle repère parmi les vacanciers le jeune Sam, doué d'un don hors du commun pour la danse, et lui propose de présenter le concours d'entrée à l'Ecole de danse de Marseille, où elle enseigne durant l'année. La situation n'est pas simple pour Tom qui sait que son père, Alain, a d'autres projets pour lui à la rentrée : reprendre l'entreprise de travaux familiale. Aidé par Tom, Sam va devoir trouver son propre chemin... L'équipe du camping s'est mise en tête qu'une idylle est en train de naître entre Tom et Virginie, la chorégraphe. Info ou intox ? Tous ses proches sont en tous cas déterminés à tout faire pour y mettre un terme... De leur côté, Julia et Martin se font une joie de leurs vacances en amoureux au Camping Paradis. Mais en arrivant à leur bungalow, ils ont la surprise de découvrir Elise, la soeur aînée de Julia, qui est arrivée sans les prévenir... Entre les deux soeurs, la relation est fusionnelle et la soeur aînée intrusive. Martin se sent rapidement mis à l'écart et, de quiproquos en confusion des sentiments, le couple se retrouve mis à mal...