Camping paradis - Camping paradis

En ce début d'été, l'effervescence est à son comble au Camping Paradis où se pressent clients fidèles et nouveaux arrivants. Pour Tom, trente ans, le propriétaire, un jeune homme convivial et généreux, c'est le temps d'un nouveau défi... A peine vient-il de reprendre la direction du camping après la mort de ses parents qu'il doit déjà faire face à une inspection du guide des campings. Il va devoir mobiliser son équipe, Rosy à l'accueil, Xavier au bar, Amandine aux sports nautiques et André à l'entretien, pour essayer de démasquer les inspecteurs et leur faire la meilleure impression possible afin de conserver ses "étoiles". Parviendra-t-il à satisfaire les uns et les autres, à gérer une équipe pas toujours à la hauteur et, surtout, à canaliser les désirs d'indépendance de la jeune Elsa, sa sœur de quinze ans qu'il élève seul ? D'autant que cette année, Tom a parfois la tête ailleurs. Tombé sous le charme d'Ariane, la kinésithérapeute du village, jeune femme indépendante au caractère bien trempé, il est bien décidé à tout mettre en œuvre pour parvenir à la séduire...