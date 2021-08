Camping paradis - Cette année-là (Partie 1)

Alors que Tom se demande s'il n'est pas temps de vendre le camping, il s'assomme brutalement et se réveille… en 1976 ! Les pattes d'éléphant, le col pelle à tarte, Giscard président, le combi W et la 2CV ! Tom hallucine de découvrir le camping dans le passé ! Et d'autant plus lorsqu'il voit face à lui ses parents, l'année de leur rencontre ! Mais qu'elle n'est pas sa surprise de voir que le futur couple n'a pas l'air du tout parti sur de bonnes bases… S'ils ne se rencontrent pas, Tom ne verra alors pas le jour ! Le timing est serré pour réunir Patrick et Marie, avec l'aide du père de Christian Parizot, un savant fou !