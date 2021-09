Camping paradis - Coeur à coeur

Le grand jeu « Cœur à Cœur» s’installe au Camping. Philippe Marty, l’animateur vedette se montre particulièrement mal aimable, et encore plus lorsque son pire ennemi débarque au camping pour proposer à sa fidèle assistante QUI NEST AUTRE QUE SA FEMME d'animer seule une nouvelle émission. Tom et son équipe parviendront-t-ils à aider Philippe à retrouver sa confiance en lui et surtout à reconquérir sa femme ? Parallèlement, Prune, la fille de Jeanne se met en tête de trouver un nouveau fiancé à sa mère, la fillette plutôt dégourdie a choisi sa cible : ce sera Paul…Mais Jeanne et Paul se connaissent déjà ! Malheureusement pour Jeanne, pas sous son meilleur jour…