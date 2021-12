Camping paradis - Famille nombreuse, famille heureuse (Partie 1)

En savoir plus sur Laurent Ournac

Comme tous les ans, Tom accueille la famille Lefranc, cette charmante famille nombreuse de 4 enfants! Mais cette année, Les Lefranc vont avoir du fil à retordre. Tandis qu'Oscar ne fait que des bêtises, que Mathilde n'arrive pas à s'intégrer avec les enfants de son âge, que Pauline provoque ses parents pour exister et que Martin se voit comme un nouveau barman et souhaite arrêter ses études, Christophe, le papa, annonce avec fierté et joie à sa femme Elodie que le travail l'a appelé et lui impose une mutation à Paris à la rentrée. Pour Elodie, quitter leur ville de Province, et déplacer les enfants, n'est pas du tout une bonne nouvelle... Tom accueille Stan qui vient au camping pour voir Juliette. Telle n'est pas sa surprise lorsqu'elle le voit puisqu'elle annonce à l'équipe qu'il s'agit de son mari dont elle est séparée depuis 2 ans maintenant. Pourquoi Stan est venu voir Juliette au camping? Juliette va t-elle renouer avec lui et rester au camping?