Camping paradis - Hip-Hop au camping (Partie 1)

Chloé et sa mère, Carole, viennent au camping pour préparer le concours d’intégration de la prestigieuse école de danse classique de l’opéra de Marseille. Alors qu’elles pensaient avoir l’exclusivité de la scène d’entraînement, elles découvrent qu’elles doivent la partager avec un groupe de danseurs Hip Hop, ce que Carole voit d’un mauvais œil. De leur côté, Nathan et son père, Antoine, arrivent au camping pour une semaine. Audrey s’étonne qu’ils soient venus sans Diane, la maman. Mais, elle va apprendre que le couple est séparé depuis peu. Pourtant, sans prévenir, Diane les rejoint ce que n’apprécie pas Nathan… Enfin, Tom et Stéphanie engagent Odile une nounou bien sous tous rapports. Heureusement, ce cher monsieur Parizot va voir clair dans son jeu et mener l’enquête car cette dernière ne semble pas si expérimentée qu’il n’y paraît…