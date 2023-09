Camping paradis - La bonne aventure

Une diseuse de bonne aventure arrive au Camping Paradis. En cette veille de vendredi 13, Tom tente de garder le cap entre Rosy, affolée, Ariane, qui veut se faire tirer les cartes, et André... qui a gagné le gros lot ! Mais pour Lucie, venue passer ses vacances avec son fiancé et les parents de celui-ci, c'est le drame ! En effet, la "Grande Kathia" n'est autre que Carole, sa mère ! Et le futur beau-père de Lucie est un professeur de mathématiques psychorigide et cartésien qui affiche un mépris total pour toutes ces "sornettes" de prédilections. Lucie a beau mentir à son fiancé et à ses parents sur la profession réelle de sa mère, la rumeur de présence d'une cartomancienne plutôt douée a bientôt fait le tour des campeurs.