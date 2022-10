Camping paradis - La colo au camping

En savoir plus sur Laurent Ournac

Nicolas, un moniteur de colo, arrive au camping avec les enfants et attend la nouvelle monitrice qui remplace au débotté son père accidenté. C'est alors qu'arrive sa sœur Adèle, avec qui il n'a plus de contact. Nicolas ne peut s’empêcher de penser que sa sœur revient pour reprendre les rênes de la colo, l'entreprise familiale pour laquelle Nicolas se consacre à 100% depuis des années aux côtés de leur père ? Caroline et son fils Paul arrivent au camping et attendent l'arrivée de Manon, la grande sœur partie faire des études de quelques mois à l'étranger. Manon arrive plus tôt que prévu et parle à sa mère: elle ne veut plus se faire passer pour la grande sœur de Paul, elle veut enfin lui dire qu'il est son fils et vivre avec lui…