Camping paradis - La copine de mon pote (Partie 1)

En savoir plus sur Laurent Ournac

Xavier est tout content d'accueillir la jolie Alexandra, venue animer un atelier pâtisseries cupcakes pour la semaine. Ils ont eu une aventure d'une nuit et Xavier attend beaucoup de ces retrouvailles... Mais dès son arrivée au camping, Alexandra et Tom ont un coup de foudre évident... Quel choix fera Tom ? Celui de l'amour ou préserver son amitié avec son plus vieil ami ? Zacharie vient au camping accompagné de sa nièce, Gwen, 16 ans, et de son neveu, Nathan,12 ans, sous sa tutelle depuis le récent décès de leur maman, la sœur de Zacharie. Mais Gwen et Nathan connaissent très peu cet oncle, qui habitait dans la Silicon Valley. Zacharie se retrouve propulsé "parent solo à 27 ans" avec deux adolescents fragiles et durs à suivre au moment même ou l'inspectrice de la DDASS vient pour statuer sur leur garde...