Camping paradis - La famille sans parents

Tom est ému d'accueillir au camping Lucie qui, depuis la mort récente de ses parents, a la garde de son frère et sa sœur : Camille et Simon. Mais la petite famille va devoir faire face à l'arrivée de leur oncle et tante qui ont décidé de demander la tutelle des deux plus jeunes, encore mineurs. Tom doit manager l'équipe face à la venue de Madame Vernon, une inspectrice venue contrôler le camping, une femme de poigne et ultra vigilante. Tom n'avait pas prévu de tomber au même moment sur son sosie ce qui va créer quelques méprises...