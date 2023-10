Camping paradis - La fierté de mon père (Partie 1)

André En savoir plus sur

Patrick Blanchard arrive au camping avec son fils Romain et la jeune Emma. Comme chaque année, ils viennent faire gouter les fruits de leur verger aux campeurs. Seul Paul, le fils ainé, parti travailler à Paris, manque à l’appel. Lorsqu’il arrive pour l’anniversaire de Patrick, la jalousie de Romain se réveille et fait resurgir les non-dits du passé. Audrey accueille son amie Manon, coach en séduction, et l'un de ses clients : Martin. Mais lorsque Martin se rapproche d’une jolie campeuse, elle perd tout sens du professionnalisme ! Et si Manon était in love de son client ? De son côté, Mr Parizot va - une fois n'est pas coutume - montrer toute la douceur dont il est capable pour aider une jeune femme à surmonter une épreuve difficile.