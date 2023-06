Camping paradis - La kermesse du camping (Partie 2)

En savoir plus sur Laurent Ournac

Camille, 40 ans, accompagnée de sa mère, Sylvie, et de sa fille de 18 ans, Flore, pose ses valises au camping pour une semaine de détente. Mais c’était sans compter le retour inattendu de Jean-Claude, son père, après plusieurs années loin des siens. Et si lui a bien l’intention de renouer avec elles, Camille vit très mal le retour de ce père qu’elle n’a pratiquement jamais vu… A l’autre bout du camping, Delphine, dans un état de grossesse très avancé, est venue seule se reposer. Mais c’est la surprise et le désarroi quand elle tombe sur son ex en vacances avec sa nouvelle petite amie. Un ex avec lequel elle était encore il y a encore quelques mois, environ neuf…