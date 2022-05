Camping paradis - Le gendre idéal

En savoir plus sur Laurent Ournac

Tom et l’équipe se font une joie d’accueillir le Food Truck de Julie au Camping Paradis pour des animations de cuisine du monde. Mais cette arrivée surprend Xavier puisque Julie n’est autre que son ancienne petite-amie qui l’a quitté du jour au lendemain sans explication… Emma, belle métisse étudiante en médecine à 500km de chez ses parents, est enceinte de 3 mois. Elle débarque au camping paradis, où séjournent ses parents pour leur annoncer la nouvelle et par la même occasion présenter officiellement Raphaël son fiancé et père du futur bébé. Accueilli à bras ouverts par la mère d’Emma, Raphaël décèle d'emblée une certaine froideur chez Patrice, patriarche à l’ancienne.