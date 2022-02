Camping paradis - Roméo et Juliette au camping

Plusieurs caravanes et camping-cars modèles grands voyageurs arrivent au camping. Gabriel Alvarez et son clan ont réservé plusieurs emplacements, le temps de participer au concours de musique gitane à Martigues. Hors de question pour eux de croiser le clan de leur pire ennemi, Kako ! Mais Salma, la fille de Gabriel, et Elvis, le fils de Kako, sont amoureux et supportent mal cette séparation forcée. Ils ont donc conspiré pour le rapprochement, espérant mettre fin à cette querelle entre les deux chefs de famille. Ariane et Tom vont alors faire de leur mieux pour ramener le calme et aider l’amour à triompher…