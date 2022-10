Camping paradis - Le grand saut (Partie 2)

Charlotte, une amie d’enfance d’Audrey, arrive au camping avec son fils Lucas. Sa venue n’est pas anodine, elle doit passer un entretien d’embauche dans la région en vue de s’y installer avec son fils. Ses parents, Martine et Jean-Claude, viennent aussi en vacances au camping sachant que Martine s’occupe de Lucas comme son propre fils et qu’ils sont trés liés. Charlotte ne sait comment annoncer son départ à ses parents.. Lucie et Géraldine sont au camping pour la première fois sans leurs parents. Géraldine a la mission de veiller sur sa petite sœur, ce qui ne l’enchante pas plus que ça ! Elle n’avait pas imaginé une seule seconde que Lucie avait invité dans son dos Julien, son petit ami. Elle a décidé de passer le pas et de vivre sa première fois avec lui. Sauf qu’aux yeux de Géraldine, ce jeune Julien est un peu trop sûr de lui, et elle craint que Lucie soit la énième sur sa liste.