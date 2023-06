Camping paradis - Le plus beau jour de leur vie

Ariane et Tom sont radieux : ils se marient dans trois jours et ont prévu une cérémonie toute simple, en petit comité… D'ici là, Tom et son équipe s'emploient à répondre au plus vite aux exigences de Nelly Vendôme qui réclame un piano pour sa fille, Clara, une jeune prodige de la musique, tout en se prêtant aux questions d'Amélie, une journaliste venue faire un reportage sur le camping. C'est alors que les parents d'Ariane arrivent avec la ferme intention d'organiser le mariage de leur fille unique à leur façon !