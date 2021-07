Camping paradis - Les bikers au camping (Partie 1)

Alors que Tom file le parfait amour avec Stéphanie, les bleus sont persuadés qu’elle le trompe. Ils n’ont d’autre choix que d’alerter Tom. Alix arrive au camping avec son fils, Simon, et son compagnon, Eric, très investi dans son rôle de beau-père. Ils sont surpris de voir arriver Renaud, l'ex-conjoint d’Alix et père de l’enfant. Charismatique et sûr de lui, il débarque sur sa moto rutilante et n’hésite pas à faire sentir à Eric, gentil professeur de SVT, serviable et sensible, qu’ils ne jouent pas dans la même catégorie. Eric va avoir du mal à trouver sa place…Catherine, accompagnée de sa fille Léa, arrive au camping pour retrouver Marie-Hélène, sa mère. Elle craint que son moral ne soit toujours au plus bas, suite au décès de son mari, un an auparavant. Contre toute attente, elle découvre que sa mère vit à cent à l’heure avec son nouveau compagnon, Marc, de vingt ans son cadet…