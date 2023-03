Camping paradis - Les jeux de l'amour

En savoir plus sur Laurent Ournac

Tom ne sait plus où donner de la tête entre Amandine et Xavier qui se disputent le titre du "Meilleur chef d’équipe des Jeux Olympiques de l’été". Pour Carole, ces Jeux sont loin d’être une partie de plaisir. Alors qu’elle pensait passer des vacances tranquilles avec son mari et ses deux enfants, sa patronne arrive. Malheureusement, elle lui a fait croire qu’elle était célibataire et sans enfant pour se faire employer. André fait la connaissance de son petit-fils. Il va aussi devoir se réconcilier avec son propre fils, dont Tom et le reste de l’équipe ignoraient l’existence…