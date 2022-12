Camping paradis - Les mots du coeur (Partie 1)

En savoir plus sur Laurent Ournac

Quentin rejoint son fils Arthur au camping. A son arrivée, il se trompe de bungalow et tombe nez à nez devant la jolie et timide Julie. Le coup de foudre est évident, mais Quentin fuit... Tom comprend que ce dernier est illettré, mais il n’ose pas l’avouer à Julie, professeure de lettres. Colette, la tante d'Audrey, arrive pour passer une semaine au camping et célébrer l'anniversaire de sa nièce. Elle n'a pas sa langue dans sa poche et arrive même à dompter Parisot. Mais pourquoi fait-elle tout pour rester plus longtemps que prévu ? Que cache t-elle ?