Camping paradis - Mamans en grève !

Cet été, c’est la saison des surprises au Camping Paradis. Tom et son équipe doivent prêter main forte à Fabrice et Antoine, deux habitués que leurs femmes viennent de planter du jour au lendemain. Aux papas désormais de prendre en charge les tâches ménagères et de gérer les cinq enfants ! Tom s’improvise baby-sitter de secours, tout en tentant d’aider Séverine à résoudre son dilemme : doit-elle avouer à Julien, qui organise des croisières au camping, qu’il est le père de sa fille de 17 ans ? Sans compter qu’André et Xavier font une incroyable découverte dans un bungalow inoccupé…