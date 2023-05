Camping paradis - Mamans en grève !

En savoir plus sur Laurent Ournac

Cet été, c’est la saison des surprises au Camping Paradis. Tom et son équipe doivent prêter main forte à Fabrice et Antoine, deux habitués que leurs femmes viennent d'"abandonner" du jour au lendemain. Aux papas désormais de prendre en charge les tâches ménagères et de gérer les cinq enfants ! Tom s’improvise baby-sitter de secours tout en tentant d’aider Séverine à résoudre son dilemme : doit-elle avouer à Julien, qui organise des croisières au camping, qu’il est le père de sa fille, âgée de dix-sept ans ? Sans compter qu’André et Xavier font une incroyable découverte dans un bungalow inoccupé…