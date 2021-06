Camping paradis - Mariage au Paradis (Partie 2)

Jessica et François se marient au camping, leurs familles respectives se rencontrent pour la première fois… Entre garagiste et notaire, ce ne sont pas vraiment les mêmes univers sociaux… Alors que le père de Jessica est accompagné d’un rabbin, la famille de François porte le style plutôt tradition catholique… Les bleus doivent assurer pour organiser toute la cérémonie, sauf qu’en plus de la logistique, il faudra gérer les différents conflits qui vont émaner de ces rencontres pour que le mariage puisse avoir lieu, s’il a lieu…