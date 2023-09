Camping paradis - Miracle au camping

Un groupe de religieuses vient s'installer au camping pour une occasion particulière. En effet, à la fin de la semaine, Armelle, une jeune novice, doit prononcer ses vœux. Mais cette dernière a un coup de foudre réciproque pour le beau Xavier. Tandis que la jeune femme tente de se sortir de ce cruel dilemme, une apparition de la Vierge a lieu au camping et, dès le lendemain, une source miraculeuse se met à couler entre les rochers... C'est bientôt le chaos entre le clan qui croit au miracle et celui qui demeure sceptique. Heureusement, Tom, toujours aussi pragmatique et efficace, saura réconcilier ses troupes et rétablir la vérité... Dans cette ambiance effervescente, Thierry revient d'un stage de désintoxication pour alcooliques. Il a du mal à expliquer les raisons de son absence à son fils, Théo. Un quiproquo s'installe et le petit Théo se prend bientôt pour Sherlock Holmes.