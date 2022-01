Camping paradis - Miss Camping (Partie 2)

En savoir plus sur Laurent Ournac

Stéphane a décidé de profiter d’un séjour chez Tom pour annoncer officiellement à sa fille Marion qu’il a refait sa vie avec Béatrice, la meilleure amie de sa mère, décédée depuis 2 ans…. Et qui est présente dans le camping… De son coté, Simon a décidé de reconquérir Elsa, son ex, venue passer des vacances au camping avec Murielle. Mais Elsa n'arrive pas à lui dire que Murielle est sa nouvelle compagne, celle pour qui elle l'a quitté… Pendant ce temps, une élection de miss et mister camping est organisée et M Parizot est prêt à tout pour gagner !