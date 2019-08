Camping paradis - Mon beau-frère et moi (Partie 1)

Tom et l'équipe sont tout excités à l'idée d'accueillir Elsa, la sœur de Tom, venue au camping leur présenter Greg, son nouveau petit copain. Tom a mis les petits plats dans les grands pour les deux jeunes tourtereaux…mais il va être surpris lorsqu'il va découvrir Greg qu'il imaginait plutôt autrement… Maud, une danseuse professionnelle et amie de Juliette, arrive au camping pour organiser un stage de danse auprès des jeunes du camping. C'est la première fois qu'elle danse depuis six mois, suite à un grave accident du genou. Tout va pour le mieux enfin pour elle mais Antoine, son ami, va devoir lui annoncer une terrible nouvelle concernant son avenir…