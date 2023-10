Camping paradis - Musical camping

André En savoir plus sur

Le Camping Paradis se met aux couleurs de l’Angleterre à l’occasion d’un jumelage franco-britannique organisé par la ville de Martigues. Côté animation, l’équipe qui attend une chorale de jeunes pour interpréter l’hymne national, voit débarquer une bande d’ados surexcités à l’opposé de ce qu’elle avait imaginé. Stress maximum pour Tom en qui la mairesse a fondé tous ses espoirs de réussite… Pendant ce temps, une jeune fille, plutôt enrobée et timide, arrive au camping avec ses parents. Le père, pleutre au dernier degré, ne lâche pas sa fille d’une semelle, de peur que les gens se moquent d’elle. La mère, plus déterminée, a délibérément choisi les vacances au camping pour libérer sa fille de ce carcan patriarcal et confronter son mari à la vie et aux gens.