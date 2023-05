Camping paradis - Nos années camping (Partie 2)

Retrouvailles pour Tom et ses copains de jeunesse… A leur grande surprise, Elodie, la seule fille du groupe d'amis et dont personne n'a plus eu de nouvelles depuis 18 ans, les a réunis. C'est pourtant Léa, sa fille de 18 ans, qui arrive à sa place... Mathilde et Antoine arrivent au camping. Antoine a fait un AVC et a perdu la mémoire. Mathilde se sent responsable de ce choc. Elle avait demandé le divorce peu de temps avant ce qu'elle n'ose aujourd'hui lui avouer. Mais Antoine lui dit-il toute la vérité ? Certains souvenirs ont l'air de rejaillir…