Camping paradis - Notre belle famille (Partie 2)

Pour la dernière semaine d’ouverture de la saison, le Camping Paradis s’est mis aux couleurs des Mille et une Nuits… C’est dans cette atmosphère magique et voluptueuse que débarquent Sabrina et ses deux filles, ainsi que Guillaume et ses enfants, en couple depuis 6 mois, sans que les fratries respectives ne le sachent…, La famille recomposée va rencontrer bien des difficultés pour apprendre à vivre ensemble… Lorsque la file d’attente se disperse à l’accueil, Tom découvre une vieille dame assise sur un banc, l’air totalement perdu. Mais Jeanne a plus d’un tour dans son sac, elle n’est pas venue là par hasard, elle cherche Jean, son amour de jeunesse qui lui a donné rendez-vous au Camping Paradis, là où ils se sont rencontrés il y a 40 ans…